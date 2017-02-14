Amerikan Bankası Türk yöneticiye emanet
Kadın yöneticiler 2017 yılına hızlı bir giriş yaptı. ABD’nin en büyük bankalarından ve global finansal işlemlerde çözüm liderlerinden Wells Fargo’nun GIF EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi liderliğine Dilek Mutus atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Fortune 2016 Amerika’nın en büyük şirketleri listesinde 27’nci sırada yer alan Wells Fargo’nun gerçekleştirdiği yeni yapılanma ile birlikte,
Dilek Mutus, bankanın Dubai-DIFC, İstanbul-Türkiye ve Johannesburg-Güney Afrika’daki ofislerini kapsayan ve artık GFI-EMEA olarak adlandırılan bölgenin liderliğini üstlenecek.
Dilek Mutus, bankacılık kariyerine Bank of New York’taki Ortadoğu ve Afrika bölümünün başkan yardımcısı olarak başladı.
Wells Fargo’nun selef kurumu olan First Union’a, 1997’da İstanbul temsilci ofisini kurduğunda katıldı. Bankanın Türkiye, İsrail ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki mali kuruluşlarla ilişkilerinden sorumlu baş temsilcisi oldu.
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