Amerika’ya atandı

Temmuz 24, 2018 0 Yorum 150 Okunma
Amerika’ya atandı

9 bini aşan otel sayısıyla dünyanın en büyük zincirlerinden Wyndham Otel Grubu’nda önemli bir atama yapıldı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Deniz Dorbek Koçak, Amerika merkez ofisine gelirler yönetimi başkan yardımcısı olarak atandı. Koçak yeni görevinde, grubun dünya çapındaki gelir yönetimi servislerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak, yaklaşık 100 kişilik ekibi yönetecek.

Aralık 2015’ten bu yana grupta kariyerini sürdüren Koçak, Wyndham Otel Grubu Londra Bölge Ofisi’nde, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika otellerinin gelir yönetimi ve dağıtımından sorumlu kıdemli direktör olarak görevini sürdürüyordu.



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