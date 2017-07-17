Amgen’de iki önemli değişiklik
100’den fazla ülkede 20 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Amgen, Türkiye’deki faaliyetlerine 2005 yılında başladı. 2010 yılında İstanbul merkez ofisini açtı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2012 yılında ise 700 milyon dolar doğrudan yatırımla Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alarak Türkiye ilaç pazarındaki gücünü artırdı. Amgen Türkiye’nin genel müdürlük pozisyonuna Güldem Berkman atandı. Berkman, aynı zamanda Mustafa Nevzat İlaç’ın yurtiçi ticari faaliyetlerinden sorumlu genel müdürlüğü görevini de yürütecek.
Gülden Berkman, Amgen Türkiye’den önce Novartis Pharma AG’nin İsviçre Basel’dekiana merkezinde Novartis Değişim Projesi İlaç Divizyonu Global Liderliği pozisyonunda görev yapıyordu.
Amgen bünyesinde bir diğer önemli görev değişikliği ise Mustafa Nevzat İlaç’ın teknik operasyonları yönetimi alanında gerçekleşti. Uzun süredir şirketin teknik operasyonlarını yöneten Ayla Kurtuluş, görev alanı genişletilerek Mustafa Nevzat İlaç Teknik Operasyonlar ve Dış Pazarlar’ın genel müdürü olarak atandı.
2014 yılından bu yana MN bünyesinde görev yapan Kurtuluş’un yeni sorumlulukları arasında dış pazarlar, AR-GE ve iş geliştirme de bulunuyor.
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