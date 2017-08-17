Anadolu Efes’in başına geçti
Anadolu Grubu’nun önemli şirketlerinden Anadolu Efes Türkiye’nin genel müdürlüğüne, 27 yıldır Anadolu Efes’te önemli görevler üstlenen Tuğrul Ağırbaş atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
26 Aralık 2016 tarihinden bu yana görevi vekaleten üstlenen John Gavin Hudson ise Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmaya devam edecek.
Anadolu Efes’e 1990 yılında katılan Ağırbaş, Türkiye ve Rusya operasyonlarında önemli görevlerde bulundu. Son olarak Anadolu Efes Türkiye’de dönüşüm lideri olarak görev yapıyordu.
Önceki haber Mali işlerden sorumlu başkan oldu
Sonraki haber Ekonomiye 235 milyar TL kredi desteği
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?