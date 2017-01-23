Anadolu Grubu Zorlu’ya emanet
Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından 1950’de temelleri atılan Anadolu Grubu, bugün 19 ülkede 80’e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pek çok aile şirketinde olduğu gibi Anadolu Grubu’nda da icranın başında 1984 yılından bu yana grubun ikinci kuşak temsilcilerinden Tuncay Özilhan yer alıyordu.
Şirket, 2017’ye üst yönetimde kritik bir değişiklikle girdi. Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak atandı.
Grubun yönetim kurulu ve icra başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Tuncay Özilhan, 1 Şubat 2017 itibarıyla icra başkanlığı görevini devredecek. Diğer taraftan Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.
Anadolu Grubu çatısı altında 33 yıldır aralıksız görev alan Hurşit Zorlu, grup içindeki kariyerine 1984 yılında Efes İçecek Grubu’nda pazarlama uzmanı olarak başladı.
Efes İçecek Grubu’ndaki kariyeri boyunca sırasıyla pazarlama şefi, proje geliştirme müdür yardımcılığı gibi çeşitli görevler üstlenen Zorlu, 2000- 2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu (Anadolu Efes) Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü yaptı.
2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevini yürüten Hurşit Zorlu, son olarak Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.
Anadolu Grubu’nda görev yapan sektör başkanları, grup şirketlerinin genel müdürleri ve holding birimlerinin üst düzey yöneticileri, 1 Şubat 2017 itibarıyla yeni görevine başlayacak Hurşit Zorlu’ya bağlı çalışacak.
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