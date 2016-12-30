AR-GE’ye yeni direktör geldi
Çikolata, bisküvi ve şekerleme, Türkiye’deki en rekabetçi sektörlerden biridir. Yerli ve yabancı çok sayıda markanın faaliyet gösterdiği pazarda şirketler yenilikçi ürünleriyle farklılaşmaya çalışıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şölen, TİM verilerine göre Türkiye’nin en fazla çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı yapan firması.
Şirket, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de rekabetçi yönünü güçlendirmek isteyen şirket, bu doğrultuda AR-GE Direktörlüğü görevine Serdar Maraşlı’yı getirdi.
Maraşlı, Şölen’in fark yaratan yenilikçi ürünlerinin geliştirilmesi konusunda tüm süreçten sorumlu olacak.
Sektörde 12 yıllık deneyime sahip olan Serdar Maraşlı, Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. AR-GE Mühendisi olarak işe başladığı Yıldız Holding’de 2004- 2013 yılları arasında çalıştı.
Burada en son iş geliştirme/AR-GE müdürü olarak görev yaptıktan sonra Konya Şeker’e “Atıştırmalık İş Birimi AR-GE Direktörü” olarak geçiş yaptı.
Maraşlı, 2013- 2015 yılları arasında çalıştığı Konya Şeker’in ardından, Modern Çikolata’da AR-GE ve kalite direktörü pozisyonunda görev aldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?