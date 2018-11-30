Araştırmacı ilaççılara yeni direktör
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türk insanının yeni ve orijinal ilaçlara erişimini sağlamak ve Türkiye’de sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 2003 yılında kuruldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’daki merkezi ve Ankara’daki temsilciliği aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren AIFD’nin pazara erişim direktörü Orkun Erkuş oldu.
İş hayatına 2004 yılında Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzman yardımcısı olarak başlayan Erkuş, 2005 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda uzman ve daire başkanı olarak çalıştı.
Erkuş, yeni görevinde, AIFD’nin pazara erişim biriminin önceliklerinin belirlenmesi ve içerik geliştirme konularından sorumlu olacak.
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