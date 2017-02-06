Arçelik’i yurtiçinde büyütecek
Koç Grubu şirketlerinden Arçelik, son dönemde yurtdışı yatırımlarıyla dikkat çekse de, iç pazarda da hızlı bir büyüme sürecinde. Şirket, son iki yılda perakende satışlarını yüzde 34 ve yurtiçi satış gelirlerini ise yüzde 35 yükseltti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu başarının arkasındaki isimlerden biri olan Arçelik Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer, Türkiye operasyonlarını daha verimli yönetmek amacıyla kurulan Arçelik Pazarlama’nın genel müdürlüğüne atandı.
Can Dinçer, profesyonel kariyerine 1993 yılında Arçelik Finansman Bölümü’nde başladı. Arçelik’te yurtdışında üst düzey yöneticilik yapan Dinçer, Şubat 2015’ten bu yana Arçelik Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Can Dinçer, Arçelik Pazarlama’daki genel müdürlük görevinin yanı sıra Arçelik Ticari – Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevini de sürdürecek.
Dinçer, Türkiye pazarında bayi yönetimi, reklam ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve stok yönetimi, lojistik yönetimi, garanti hizmetleri yönetimi, montaj ve servis hizmetleri operasyonlarını yürütecek.
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