Arena’ya yeni genel müdür
Türkiye’nin önde gelen teknoloji ürünleri dağıtıcılarından Arena’nın genel müdürü Serkan Çelik oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Finans ve teknoloji dünyasının deneyimli isimlerinden Serkan Çelik, 2007 yılından bu yana Arena’da mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve aynı zamanda Paynet Ödeme Hizmetleri’nin genel müdürü olarak görev yapıyordu.
Serkan Çelik ile Arena, yeni iş modelleri ve yatırımları ile teknoloji ürün ve hizmetlerinin lider dağıtıcısı olmayı hedefliyor.
Serkan Çelik, 1996-1998 yılları arasında Denge Denetim ve 1998-2007 yılları arasında PricewaterhouseCoopers bünyesinde vergi, mali hukuk ve muhasebe tekniği konularında danışman olarak görev aldı.
Çelik, 2007’den bu yana Arena bünyesinde tüm grup şirketlerinin mali işlerinin yönetilmesinden sorumluydu.
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