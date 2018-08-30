Artemis Halı’nın başına geldi
Artemis Halı, halıcılığın merkezi Gaziantep’te 2012 yılında kuruldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kurulduğu günden bugüne 15 milyon metrekare halı üreten şirketin genel müdürü değişti. Artemis Halı’nın genel müdürlüğüne Alper Güvenç getirildi.
Güvenç, iş hayatına 1991 yılında Saray Halı’nın Adapazarı bölge müdürlüğünde satış temsilcisi olarak başladı. 1995 yılında Saray Halı’nın Samsun bölge müdürü olarak atandı.
2008 yılında İstanbul Saray Halı’nın satıştan ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.
Güvenç, yeni görevinde Artemis Halı’nın İstanbul merkezinde Artemis Halı ve Prato Exclusive markalarından sorumlu olacak.
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