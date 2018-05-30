ASAŞ’ın başına geçti
Alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC profil ve panjur üretim konusunda uzmanlaşan ve 2016 yılında İSO 500’de ilk 100’de 79’uncu sırada yer alan ASAŞ’ın yeni genel müdürü Derya Hatiboğlu oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hatiboğlu, iş hayatına Ernst & Young şirketinde adım attı. Ardından 1995 yılında Alcatel Teletaş şirketinde çalışmaya başladı ve 4,5 yıl boyunca şirket merkezi Belçika’da yurtdışı görevinde bulundu.
2002 yılında Türkiye’ye finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısıolarak dönerek, 2005 – 2009 yılları arasında genel müdür olarak görev yaptı. Hatiboğlu, 2009 yılından itibaren çalıştığı Vodafone’da son olarak finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu.
Sektöründe CERN’e tedarikçi olan tek şirket olmasıyla dikkat çeken Asaş’ın Sakarya’da 800 bin metrekarelik alan üzerinde 350 bin metrekarelik kapalı alana sahip son teknolojiyle donatılmış beş üretim tesisi bulunuyor. İstanbul’da genel merkezde 2 bin 300’den fazla çalışan istihdam ediliyor.
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