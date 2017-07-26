AstraZeneca’nın ülke başkanı oldu
Geçtiğimiz hafta AstraZeneca’da yaklaşık üç yıldır AstraZeneca Türkiye ülke başkanı olan Dr. Pelin Eriştiren İncesu’nun global bir pozisyona atandığını yazmıştık.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İncesu’nun koltuğunu 2002 yılından beri AstraZeneca’da görev yapan ve beş yıldır yönetim kurulu üyesi olan Serkan Barış devralıyor.
Daha önce Deva Holding ve Bayer’de pazarlama rollerinde görev alan Serkan Barış, 2002 yılından bu yana AstraZeneca’nın tanıtım faaliyetlerinde bulunduğu tüm tedavi alanlarında farklı görev ve pozisyonlarda çalıştı.
AstraZeneca Türkiye’de ürün yöneticiliği, grup ürün yöneticiliği, pazarlama müdürlüğü, pazarlama direktörlüğü yapan Serkan Barış’ın vekaleten aldığı yeni görevi AstraZeneca Türkiye Başkanlığı oldu.
Barış, bu görevinde AstraZeneca’nın hasta odaklı yaklaşımına uygun şekilde karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına çözümler getirecek yenilikçi projeler için çalışacak.
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