AstraZeneca’ya pazarlama müdürü
2014’ten itibaren AstraZeneca Türkiye’de çalışan ve halen şirketin ‘Solunum İş Birimi’nde kıdemli ürün yöneticisi görevini yürüten Çiğdem Özkaplan, solunum ve eczane kanalı pazarlama müdürü olarak görev yapacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Özkaplan, kariyerine AstraZeneca Türkiye’de satış temsilcisi olarak başladı. 2009 yılından itibaren Astellas ilaç Türkiye’de sırasıyla müşteri yöneticisi ve ürün müdürü olarak görev yaptı.
2013 yılında müşteri yöneticisi olarak IMS Health Türkiye’ye geçti. 2014 yılında ise AstraZeneca Türkiye ailesine ürün yöneticisi olarak katıldı. AstraZeneca, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.
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