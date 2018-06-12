Avrupa yönetim ekibine girdi
Uzun yıllardır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Japon Panasonic, 2010 yılında kendi ofisini kurarak Türkiye’de büyüme kararı aldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde kurumsal çözümlere odaklanan şirket, bu ürün portföyünde geçen yıl yüzde 45 büyüme sağladı. Şirketin bu başarısı global yönetimin de dikkatini çekti.
Panasonic, Türkiye’deki kurumsal mobil çözümler pazarında önemli projelere imza atan Ali Oktay Ortakaya’ya Avrupa’nın yönetim ekibinde yer verdi. Ortakaya, bundan böyle İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye’den sorumlu bölge müdürü olarak görev yapacak.
Ali Oktay Ortakaya, Toughbook ve Toughpad ticari markalarıyla kurumsal mobil çözümler alanında müşterilerine özel hizmetler sunan şirketin büyüyen pazarlardaki başarısına ve yenilenen stratejisine yön verecek.
Ortakaya, HP’nin ardından 2012 yılında Panasonic’e katıldı. Şirkette mobil çözümler birimini kuran ve bu birimin ülke müdürü olarak görev yapan Ortakaya, önümüzdeki dönemde endüstriyel dizüstü bilgisayar, tablet, el terminali ve bunları tamamlayan donanım, yazılım ve servislere odaklanacak.
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