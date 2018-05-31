AXA’da üst düzey atama
Sigorta sektörünün önemli oyuncularından AXA Sigorta’nın satış ve pazarlama başkanlığı koltuğuna Firuzan İşcan atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İşcan, şirketin bölge müdürlüklerinin yönetimi, dağıtım kanallarının satış ve pazarlama faaliyetleri, acente satış geliştirme ve performans yönetimi, banka ve finansal kurumlar, sağlık ve hayat emeklilik satış, müşteri şikayet yönetimi ve pazarlama departmanlarından sorumlu olacak.
İşcan, son olarak Allianz Worldwide Partners Türkiye CEO’su olarak çalışıyordu.
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