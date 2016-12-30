Aytemiz’de üst düzey atama
Aytemiz Petrol, 2015 yılında Doğan Holding’in bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları’nın yüzde 50’sini satın almasının ardından hızlı bir büyüme sürecine girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Büyüme ivmesini hızlandırmayı hedefleyen şirket, yeni bir ismi bünyesine kattı.
Akaryakıt, LPG ve doğalgaz sektörlerinde 15 yıllık deneyimi bulunan İ. Gökhan Öztürk, LPG, kurumsal satış, istasyon işletmeciliği ve mühendislikten sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.
Öztürk, son olarak Lukoil’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Bölgesi’nin iş geliştirme ve teknik operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
Öztürk, 2005 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev aldığı Akpet Gaz’da da 2007-2012 yılları arasında genel müdürlük yapmıştı.
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