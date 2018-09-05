Aytemiz’e murahhas üye oldu
Halen 570’i lisanslı, 600’ü aşkın sözleşmeli istasyona sahip olan Doğan Grubu şirketlerinden Aytemiz, Türkiye genelinde büyümesini sürdürüyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220 bin metreküp depolama kapasitesiyle önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz’in yönetim ekibine önemli bir isim katıldı.
Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Aygen Ayözger Özvardar, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım’ın yönetim kurulu murahhas üyesi olarak atandı.
Kariyerine İş Yatırım Menkul Değerler’de başlayan Ayözger, çeşitli sektörlerde satın alma ve birleşme (M&A) projelerinde danışmanlık yaptı.
2005 yılında Doğan Holding’in iş geliştirme birimine katıldı. 2008-2011 yılları arasında Petrol Ofisi operasyonlarından sorumlu olan Ayözger, 2011 yılından itibaren ise Doğan Holding’te iş geliştirme başkan yardımcısı olarak grubun satın alma ve birleşme projelerini yürüttü.
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