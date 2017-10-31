BAGFAŞ’a geri döndü
Emekli olduktan sonra çalıştığı şirkete geri dönen yöneticilerin hikayesine çok sık rastlamak mümkün değil. Ela Seçkiner bu anlamda nadir hikayelerden biri oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bandırma Gübre Fabrikaları’nda (BAGFAŞ) uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Seçkiner, üç yılın ardından şirkete geri döndü.
Seçkiner, gelişen iş hacmi doğrultusunda yeniden ticaret ve ihracattan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapacak.
BP, NV Turkse, Shell, The Shell Co of Turkey, Tırsan ve Pak Holding’te çeşitli kademelerde görev yapan Seçkiner, BAGFAŞ’taki uzun dönemli iş hayatına 1999 yılında ithalat müdür yardımcısı olarak başlamıştı.
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