Barilla Gıda’yı yönetecek
Türkiye’deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren Barilla’da 2002 yılından bugüne farklı sorumluluklar üstlenen Piero Mirra, Barilla Türkiye’nin yeni genel müdürü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Büyük Çin Bölgesi’ne atanan Güneş Karababa’dan boşalan görevi devralan Mirra, Barilla’nın Türkiye’de devam eden büyüme stratejisine liderlik yapacak.
2000 yılında bir İtalyan şirketinde CFO olarak görev alan Mirra, 2002 yılında Avrupa Bölgesi ve İtalya CBD’nin finans direktörü olarak Barilla’ya katıldı.
2004’de Barilla İtalya’da satış departmanına geçiş yapan Mirra, son olarak başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?