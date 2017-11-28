Barilla İK’da bayrak değişimi
Barilla da yurtdışına insan ihraç eden şirketlerden biri oldu. Barilla Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Coşkun, Merkez Avrupa’nın insan kaynakları kıdemli müdürü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yönetim ve organizasyon üzerine doktorasına devam eden Coşkun, profesyonel iş hayatına 2000 yılında Siemens’de eğitim uzmanı olarak başladı.
2007’ye kadar Siemens’in insan kaynaklarında farklı sorumluluklar üstlenen Coşkun, daha sonra Mercer Danışmanlık’ta ağırlıklı olarak ücret ve performans yönetimi alanlarında Türkiye ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu olarak görev aldı.
2008’den beri Barilla Gıda’nın Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu insan kaynakları kıdemli müdürü olarak çalışıyordu.
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