Basistek’e yeni iş geliştirme müdürü
Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 6,4 milyar dolar. Sektördeki büyüme ağırlıklı olarak yazılım ve profesyonel servis hizmetlerinden geliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Basistek Bilgi Teknolojileri hem Türkiye’de hem yakın coğrafyada kurumsal firmalara IT yönetimi ve izleme konularında danışmanlık hizmeti sunan bir şirket.
Proje yönetimine odaklanan şirkette geçtiğimiz hafta kritik pozisyonlardan biri olan teknik çözümler ve iş geliştirme müdürlüğü görevine Ali Doğru getirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ali Doğru, satış destek danışmalığı konusunda deneyimli bir isim.
Telpas, Vodafone Telenity ve en son HPE-Hewlett Packard Enterprise firmasında 2,5 yıl boyunca satış destek danışmanı olarak çalışan Ali Doğru, müşterilere teknoloji danışmanlığı hizmeti veriyor.
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