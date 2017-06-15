BAT’ta yükselmeye devam
BAT Türkiye pazarlama direktörlüğünü yürütürken gösterdiği başarılı performans ile 2015 yılında BAT Kuzey Afrika Bölge direktörlüğü görevine getirilen Faruk Yener, şimdi de yeni bir pozisyona atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
BAT Yeni Nesil Ürünler Ekibi’nde THP/Hibrit Kategori Direktörü olarak görev yapacak olan Yener, tütün bazlı yeni nesil ürün stratejisinin yapılandırılması için çalışacak.
Sorumluluğu çerçevesinde Yener; marka ve portföy stratejisinin, Ar-Ge ile iş birliği içerisinde ürün ailelerinin, satış ve dağıtım ile aktivasyon modellerinin ve tüketici/marka ekosistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.
BAT Türkiye’ye 2002 yılında bölge müdürü olarak katılan Faruk Yener, o tarihten bu yana BAT Türkiye’de pek çok sorumluluk aldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?