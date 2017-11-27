Bayer Türk’ten global atama
2016 yılı itibarıyla 46,8 milyar Euro ciroya ulaşan Bayer, AR-GE’ye yıllık 4,7 milyar Euro yatırım yapıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, Türkiye’yi insan kaynağı merkezi olarak belirleyen ilaç şirketlerinden biri. Bu doğrultuda önemli bir atama yapıldı.
Bahadır Akar, Bayer’in Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu-Kuzey Afrika, Güney & Orta Afrika ve Türkiye & İran bölgelerinden sorumlu radyoloji bölümü bölgesel direktörü olarak atandı. Akar, kısa ve uzun vadeli satış stratejileri, pazarlama, hizmet, yeni ürün lansmanları ve ruhsatlandırmadan sorumlu olacak.
Bununla birlikte bölge özelinde stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması, hedeflere ulaşılması için alt yönetim ekibinin idaresi de Akar’ın görevleri arasında yer alacak.
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