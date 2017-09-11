Bayraktar Grubu’nda organizasyonel değişiklik
Bayraktar Grubu, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul portföy yönetimi, otomotiv distribütörlüğü, perakende hizmetleri ve otomotiv yan sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
702 milyon doları aşan cirosu ve bin 207 çalışanı bulunan Bayraktar Grubu’nda organizasyonel bir değişiklik yapıldı.
Baylas Otomotiv’in genel müdürlüğü görevine, otomotiv sektöründe satış, filo, ikinci el, bayi ağı yönetimi, iş geliştirme, dağıtım stratejileri alanlarında farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Mehmet Emre Doğueri getirildi.
Doğueri, 1995 yılından bu yana Bayraktar Grubu bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılından bu yana Baylas Otomotiv genel müdürlüğü görevini yürütmekte olan Bahattin Tatoğlu ise üst göreve atandı.
Tatoğlu, H. Bayraktar Yatırım Holding bünyesinde otomotiv ticari grup mali işler, iç denetim, süreç kalite, bilgi sistemleri gibi konulardan sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.
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