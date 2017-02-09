BEDAŞ’ta görev değişimi
Elektrik dağıtım şirketlerinin yönetim kadrolarında hareketlilik sürüyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’de (BEDAŞ) Nisan 2015’ten bu yana genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit’e devretti.
17 yıldır elektrik dağıtım sektöründe çalışan Murat Yiğit’in BEDAŞ’ta teknoloji, organizasyon yapısı ve insan kaynaklarına yönelik yatırım yapması bekleniyor.
Yiğit’in genel müdür olduğu dönemde AEDAŞ’ta yüzde 11,32 olan kayıp-kaçak oranı yüzde 6,31’e geriledi.
Diğer taraftan CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin ‘Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü’ görevini üstlenecek olan Mehmet İslamoğlu, bir süre vekaleten AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nü de yürütecek.
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