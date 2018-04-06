BETA Kimya’da yeni yapılanma
1987 yılında Adil Relister tarafından İstanbul’da kurulan BETA Kimya, mobilya tutkalları üretimiyle sanayiciliğe ilk adımını attı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bugün ahşap ve inşaat sektörlerine yönelik yapıştırıcı ve kimyasal üretimi yapan şirket, Türkiye’deki dört üretim tesisinden Avrupa,
Asya, Ortadoğu ve Asya Rasifik ülkelerine ihracat yapıyor. Şirket son dönemde yeni bir yapılanma sürecinde. Bu doğrultuda BETA Kimya’nın kurucusu Adil Relister, 31 yıldır yürüttüğü şirketin genel müdürlük görevini Cihat Sayacı’ya devretti.
Çalışma hayatına Saat ve Saat’de dış ticaret uzmanı olarak başlayan Sayacı, 11 yıldır BETA Kimya’da genel koordinatör ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunuyordu.
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