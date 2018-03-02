Birliğin başına geldi
Türkiye genelinde yedi entegre çimento fabrikası ve üç çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding’in patronu Nihat Özdemir, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) başkanı oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurarak Limak Şirketler Grubu’nun temelini atan Nihat Özdemir, halen Limak Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
Grup, bugün 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Nihat Özdemir, aynı zamanda Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMUD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) üyesi.
Diğer taraftan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başkanvekilliği görevlerini de yürütüyor.
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