Biznet Bilişim’e yeni genel müdür
2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında hizmet veren Biznet Bilişim’de yeniden yapılanma devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mayıs 2018’de yüzde 100 hissesi Faruk Eczacıbaşı’nın sahibi olduğu FVD İleri Teknoloji Yatırımları tarafından devralınan şirketin yeni genel müdürü Serdar Yokuş oldu. Yokuş, kariyerine Empa’da satış mühendisi olarak başladı.
Intertech,Vestel ve Intrakets’de yöneticilik yaptı. Alcatel-Lucent Türkiye’de grup satış müdürü ve müşteri ilişkileri yöneticisi, Datateknik’te satış direktörlüğü görevlerini üstlendi.
Yokuş, 2011 yılından itibaren Huawei Türkiye’de önce satış direktörü, daha sonra Huawei Enterprise’ın ülke müdürü olarak görev yaptı.
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