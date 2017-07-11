BMS’ye genel müdür

Temmuz 11, 2017 0 Yorum 68 Okunma
BMS’ye genel müdür

Ece Kaşıkçı, geçici olarak Bristol-Myers Squibb (BMS) Türkiye genel müdürü pozisyonuna atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

BMS Türkiye’ye 2014 yılında finans direktörü olarak katılan Kaşıkçı, stratejik iş önceliklerinin belirlenmesi ve yürütülmesi için Türkiye genel müdürü ile yakından çalıştı.

2015 yılında yedi ay boyunca İmmünoloji & Viroloji İş Birimi’nin direktörlüğü rolünü de üstlendi.

Kaşıkçı, ilaç endüstrisinde deneyimli bir isim. Kaşıkçı’nın Abbott Laboratuvarları’nda kıdemli finans analistliği, Gilead’ta finans direktörlüğü ve geçici genel müdürlük deneyimi bulunuyor.



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