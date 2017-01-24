Boğaziçi Elektrikte müşteri memnuniyetine odaklanacak
Türkiye’de yıllık 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketerek kendi elektrik tedarikçisini seçen abone sayısı hızla artıyor. Son rakamlara göre 2,5 milyon tüketici kendi tedarikçisi seçiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yeni serbest tüketici limitleriyle elektrik perakendeciliğinde rekabet üst noktaya taşınmış durumda.
Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler için müşteri memnuniyetinin önemi giderek artıyor. Şirketler rekabette farklılaşmak için pek çok alanda değişiklik yapıyor.
Bunlardan biri de 4,2 milyon abonesi olan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ oldu. Şirket, genel müdürlük koltuğuna Halit Bakal’ı getirdi.
Halit Bakal, enerji sektöründe 33 yıllık deneyime sahip. Son üç yıldır 1,7 milyon L aboneye sahip CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ’nin başında bulunan Bakal, burada müşteri memnuniyeti odaklı birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesini sağladı.
Bundan böyle CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Bakal, müşteri memnuniyetini ön plana çıkaracak uygulamaları ile şirketin gelecek vizyonuna yön verecek çalışmalar içerisinde olacak.
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