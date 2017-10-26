Bölüm başkanı olarak atandı
Finansal hizmetler, perakende, tüketici ürünleri ve telekomünikasyon sektörlerinde 20 yıllık tecrübesi bulunan Gökhan Gümüşlü, EY Türkiye’nin danışmanlık hizmetleri bölüm başkanı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
EY Türkiye bünyesine 2014 yılında danışmanlık hizmetleri şirket ortağı olarak katılan Gümüşlü, uluslararası şirketler için stratejik yönetim süreçleri, organizasyonel tasarım, iş süreçlerinin yeniden yapılanması projelerini yürüttü.
HSBC Türkiye, Peppers & Rogers Group, Accenture Türkiye gibi şirketlerde yöneticilik yapan Gümüşlü, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde mezun oldu.
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