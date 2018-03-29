Borsan Kablo’yu yönetecek
Kablo LED aydınlatma ürünleri üreticisi Borsan Kablo, Samsun’da dört fabrikada üretim yapan ve satışının yüzde 50’den fazlasını 70’den fazla ülkeye ihraç eden bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Borsan Kablo, sanayi sektörünün deneyimli ismi Mehmet Arbek Akay’ı CEO görevine atadı. Profesyonel yaşantısına 1995 yılında reklam sektöründe başlayan Akay, 2000 yılında Assan Alüminyum bünyesinde alüminyum sektörüne adım attı.
Yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda satış, pazarlama ve kurumsal strateji yönetimi, bütünleşik planlama ve kurumsal performans yönetimi konularında uzmanlaşan Akay, bu süreçte verimlilik, proje yönetimi, ERP geliştirme ve değişim yönetimi ve uygulaması alanlarında da farklı projelere imza attı.
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