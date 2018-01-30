Borusan Holding üst yönetiminde bayrak devri
Borusan Holding 2018 yılına üst yönetim yapısında yeni görevlendirmelerle girdi. 41 yıldır Borusan Grubu’nda görev yapan Borusan Holding İcra Kurulu Üyesi Mehmet Betil emekliye ayrılırken yerine strateji, iş geliştirme ve inovasyondan sorumlu başkan olarak görev yapmakta olan Lale Ergin atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yeni dönemde holding icra kurulu, Agah Uğur’un başkanlığında Erkan Kafadar ve Lale Ergin’den oluşacak. Holdingte finansman ve mali işlerden sorumlu başkan ve CFO olarak görev yapan Barış Kökoğlu’nun ise değişen görev kapsamına bağlı olarak yeni unvanı finansman, mali işler ve ortak hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu başkan ve grup CFO’su olarak belirlendi.
Kökoğlu ayrıca ocak başından itibaren Borusan Yatırım Genel Müdürlüğü görevine de atandı. Borusan’da 27 yıldır çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Canan Ercan Çelik, Borusan Danışmanlık’taki görevinden ayrılırken, bundan böyle yarı zamanlı olarak Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri görevini yürütmeye devam edecek.
Daha önce Borusan Holding’te insan kaynaklarından sorumlu başkan olan Semra Akman da Borusan Danışmanlık’ın genel müdürü olarak görevini yürütecek.
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