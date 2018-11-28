Borusan’da bayrak değişimi
Türkiye’de kurumsallaşmak isteyen aile şirketlerinde yönetimin profesyonellere devredilmesine ilişkin haberlere sık sık yer veriyoruz.Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Borusan’da ise bu durumun tersi bir strateji izleniyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Borusan’da yaklaşık 30 yıldır üst düzey yönetici olan, 2001 yılından bu yana da Borusan Holding’in CEO’luğu görevini sürdüren Agah Uğur, emekliliği nedeniyle bayrağı devretmeye hazırlanıyor.
Agah Uğur, icra görevlerini Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’a devredecek. 2019 yılı boyunca danışman olarak hizmet vermesi planlanan Uğur, 2020 yılı sonuna dek holding yönetim kurulundaki görevine devam edecek.
Agah Uğur, bu değişim sürecini şu şekilde açıklıyor: “Bu önemli kararı almamızda, benim çocuklarımla beraber direkt çalışma arzum ve onların da benimle çalışma isteği en önemli rolü oynadı.
Çocuklarımın, kardeşlerimin çocuklarının ve diğer aile fertlerinin grupta daha aktif oldukları bir çalışma ortamı hedefliyorum. Böylece tüm yeni nesli şahsen ilgilenerek geleceğe, yaşımı da göz önüne alarak bu dönemde hazırlamak istiyorum.”
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