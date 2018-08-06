Borusan’da dijital dönüşümü yönetecek
Borusan Otomotiv Grubu, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını geliştirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dijital dönüşümü odağına alan şirket, bu alana özel yeni oluşturduğu ve şirketin icra kurulu seviyesinde tanımladığı birim olan dijital dönüşümden sorumlu icra kurulu üyeliği (CDO) görevine Aslı de Munnink’i getirdi.
Munnink yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında icra kurulunda görev yapan ikinci kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor.
Profesyonel kariyerine 1992 yılında Stuttgart Üniversitesi’ndeasistan olarak başlayan Aslı de Munnink, 1994-2000 yılları arasında Ekinciler Holding, IBS Araştırma ve Danışmanlık ve Bersay Stratejik Danışmanlık şirketlerinde çalıştı.
2000 yılında Hewlett Packard (HP) şirketinde çalışmaya başlayan Munnink, 2015 yılına kadar HP EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Bölgesi’nde birçok dijital dönüşüm ve CRM projesini başlatma ve yönetme görevlerini üstlendi.
Aslı de Munnink, Borusan Otomotiv Grubu’na katılmadan önce son olarak 20162017 yılları arasında Cisco EMEA’da çalışıyordu.
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