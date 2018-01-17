Boyner’den yeni yıl atamaları
Yeni konseptiyle Antalya, Bursa gibi şehirlerde mağazalaşan Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık, merkez yönetim ekibini, pazarlama ve iletişim kadrosuna katılan üç yeni isimle ve planlama departmanına katılan bir yeni isimle güçlendirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
n11. com’da 2016’dan bu yana dijital pazarlama süpervizörü olarak çalışan Gökhan Demirgüç, Boyner’de e-ticaret dijital pazarlama müdürü oldu.
2015 yılından bu yana İstanbul Modern’de pazarlama müdürü olarak çalışan Ebru Eğilmez, marka yönetimi müdürü olarak Boyner’e transfer oldu. Kurumsal iletişim müdürlüğüne getirilen Oya Büyükönder, son olarak Atasay’da kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyordu.
2014’ten bu yana LCWaikiki’de uluslararası merkezi alokasyon-tedarik zinciri müdürü olarak görev alan Kadri Turan ise planlama & alokasyon müdürü olarak Boyner Büyük Mağazacılık ekibine dahil oldu.
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