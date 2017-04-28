BP Türkiye’de finansı yönetecek
Türkiye’de 670’in üzerinde akaryakıt istasyonuyla hizmet veren BP Türkiye’nin finans direktörü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Daha önce BP Doğu Akdeniz akaryakıt strateji müdürü olarak görev yapan Tümkan Işıltan, BP Türkiye finans direktörü olarak atandı.
BP kariyerine 2000 yılında Türkiye perakende ticari iş analisti olarak başlayan Işıltan, Türkiye ve Doğu Akdeniz performans müdürlüğü yaptıktan sonra 2002 yılında BP’deki kariyerine İspanya’da devam etti.
Akdeniz Akaryakıt İş Ünitesi’nde bölgenin raporlama ve konsolidasyon müdürlüğünü ve akaryakıt sadakat programlarının yöneticiliğini üstlendi.
2006 yılında Türkiye’ye dönerek Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ticari optimizasyon strateji müdürü olarak görev yaptı. 2008’de ise Türkiye strateji müdürü olarak atandı.
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