Brisa’da yeniden yapılanma
Lastik sektörünün önemli markalarından Brisa, yurtiçindeki ve yurtdışındaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısından değişiklik yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Daha önce tüketici ürünleri, ticari ürünler, perakendecilik, OE (orijinal ekipman) ve uluslararası pazarlar olarak yönetilen birimler, satış, pazarlama ve girişimcilik ve uluslararası pazarlar ve OE olmak üzere üç temel birime ayrıldı.
Bu birimlerin liderliğine ise şirket içerisinde Brisa’nın büyümesi ve gelişiminde rol almakta olan yöneticiler getirildi. Buna göre Yakup Demir satıştan, Korhan Korel pazarlama ve girişimcilikten, Halit Şensoy ise uluslararası pazarlar ve OE’den sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Bu birimler çatısı altında Taylan Sadi Avcıoğlu satış direktörlüğü, Oğuzhan Avdan ise girişimcilik direktörlüğü görevlerine getirildi.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı 4,2 milyon adet lastik üretim kapasitesine sahip yeni üretim tesisini 2018 yılında devreye almayı planlayan şirket, bu yeni yapılanma ile 2017 yılı büyüme stratejisine ivme kazandırmayı hedefliyor.
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