BT’nin başına geçti
Pfizer Türkiye, yenilikçi kanallar ile müşteriye ulaşma ve bilgi teknolojilerindeki inovasyonun hastaların yararına kullanılması konusunda önemli adımlar atan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu alandaki yetkinliğini artırmak isteyen şirket bilgi teknolojileri alanında yeni bir atama yaptı. Sezay Demirbacak, Pfizer Türkiye Bilgi Teknolojileri (BT) Direktörlüğü görevini üstlendi.
2008 yılında satış ve pazarlama sistemleri uzmanı olarak Pfizer ailesine katılan Demirbacak, 2010’da Gelişen Pazarlar Çözüm Merkezi’ne çözüm yöneticisi olarak atandı.
Şirkette farklı pozisyonlarda çalışan Demirbacak, Mayıs 2016’dan bu yana BT iş analizleri ve portföy lideri olarak görev yapmaktaydı.
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