Bulgaristan’ı da yönetecek
Son derece niş bir alan olan “titreşim analizi” ve “tahribatsız muayene sistemleri ” konusunda uzman olan Almanya kökenli Prüftechnik, 2013 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2013’ten beri şirketin Türkiye operasyonunun başında olan Ozan Çakıtlı’nın sorumluluk alanı genişledi. Çakıtlı, Türkiye’nin ülke müdürlüğünün yanı sıra Bulgaristan’ın ülke müdürlüğünü de yürütecek.
Ozan Çakıtlı, aynı zamanda Prüftechnik Akademi’nin yönetimini de üstlendi.
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