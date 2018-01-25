Caffe Nero’dan resmi açıklama geldi
İngiliz kahve zinciri Caffe Nero’nun Türkiye operasyonunun başına Ahmet Yanıkoğlu’nu getireceğini birkaç hafta önce kulis sayfamızda yazmıştık.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu hafta Cafe Nero’dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Perakende sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan ve 2005 yılından bu yana Watsons Türkiye’nin genel müdürü olarak görev yapmakta olan Yanıkoğlu, Caffe Nero’nun yeni CEO’su oldu.
İş hayatına başladığı Generali Sigorta’da kısa sürede genel müdür yardımcısı olan Yanıkoğlu, 1993 yılında Cosmo Shop’un kurucu ortakları arasında yer aldı.
Cosmo Shop’un 2005 yılında Watson Grubu’na devredilmesinden sonra ise Watsons Türkiye’nin genel müdürü olarak görevini sürdürdü.
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