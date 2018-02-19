Çalık Enerji’ye yeni genel müdür
İnşaat, telekomünikasyon, tekstil, finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çalık Holding’in en güçlü olduğu sektörlerden biri de enerji.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da önemli enerji projeleri üstlenen şirketin üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu.
Çalık Enerji’nin genel müdürlüğüne Çalık Holding iştiraklerinden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım’da (YEDAŞ) genel müdür olarak görev yapmakta olan Rıdvan Aktürk atandı.
Aktürk’ün enerji sektöründe elektrik üretim, iletim ve dağıtım elemanları ve sistemleri alanında mühendislik, tasarım, imalat ve uygulama, petrol ve gaz alanında ise büyük ölçekli taşıma, işleme, depolama ve ticaret konularında 25 yılı aşkın süredir deneyimi var.
2006 yılında Çalık Enerji’ye katılan Aktürk, 2016’dan bu yana YEDAŞ genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.
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