Canon Eurasia’da iki atama
Görüntüleme ve baskı sistemleri sektörünün önemli şirketlerinden Canon Eurasia’da satış ve pazarlama alanında iki yeni atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Canon Eurasia Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü görevine Orkunt Yozgat, Canon Eurasia İş Çözümleri Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü görevine ise Özgür Yiğiter atandı.
Canon Eurasia, teknoloji sektörünün deneyimli iki ismiyle Türkiye’deki istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Orkunt Yozgat, uzun yıllar elektrik, elektronik ve telekomünikasyon sektörlerinde yöneticilik rolleriyle birlikte yurtdışında satış direktörlüğü görevlerinde bulundu. Yiğiter ise son iki yıldır Xerox’a çalışıyordu.
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