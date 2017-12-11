Careem’in kaptanlığını üstlendi
Kuzey Afrika, Türkiye, Pakistan ve Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye faaliyetlerine hız vererek genel müdür düzeyinde yeni bir atama gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dilara Demir Kısakürek, Careem Türkiye’nin genel müdürü oldu. Careem’e katılmadan önce Turkcell’de çalışan Kısakürek, bu şirketin birçok farklı departmanında görev yaptı.
Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi okuyan Kısakürek, teknoloji ve bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip.
Kısakürek, yeni görevinde Türkiye’deki ulaştırma sektörünü geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda Türkiye pazarına özgü talep ve dinamiklere uygun yenilikçi çözümler sunacak.
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