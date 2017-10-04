Cargill’e yeni İK direktörü
Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin insan kaynakları direktörlüğü görevine Banu Öksün getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Öksün, Cargill’in Türkiye’den yönetilen Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgesindeki insan kaynakları operasyonlarına liderlik yapacak.
Bank of America, Merrill Lynch (New York), Microsoft ve Samsung gibi şirketlerde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev alan Banu Öksün, son olarak yatırım bankası hizmetleri veren Ünlü & Co şirketinde insan kaynakları ve kurumsal iletişim ve pazarlama direktörlüğü görevini yürütüyordu.
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