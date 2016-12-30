CarrefourSA transfer etti
Bu yıl şubat ayında CarrefourSA genel müdürlüğünü Mehmet Nane’den devralan Hakan Ergin, şirketi hareketlendirmek için kritik pozisyonlarda değişiklikler yapıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ekim ayında direktör pozisyonunda üç önemli atama yapan Ergin, şimdi de Metro Toptancı Market’ten direktör transfer etti.
Metro Toptancı Market’te 21 yıldır ‘Gıda Salın Alma Kategori Grup Muduruolarak görev yapan Ayşin Işıkgece, Gıda Kategori Direktörü olarak atandı lşıkgece CarrefourSA bünyesinde İcra Kurulu’nda görev alacak ve CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin’e bağlı olarak çalışacak.
Ayşin Işıkgece, 1990 yılında Haccettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi’nde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Işıkgece, 1991 yılında GİMA’da satın alma uzmanı olarak göreve başladı.
1996 yılında Metro Cash & Carry’e satın alma asistanı olarak katılan deneyimli yönetici 2006 yılından bu yana Metro Cash&Carry Taze Gıda Grup Müdürü olarak görev yapıyordu.
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