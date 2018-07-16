CarrefourSA’nın yeni genel müdürü
1993 yılında Türkiye’de ilk yatırımını yapan Fransa’nın global perakende markası Carrefour’un 1996 yılında Sabancı Holding ile kurduğu ortaklık sonucunda faaliyetlerine başlayan CarrefourSA, bugün 53 ilde toplam 615 marketiyle faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Nisan 2018 tarihinde vekaleten CarrefourSA’nın genel müdürlüğü görevine atanan Kutay Kartallıoğlu’nun, temmuz ayı itibariyle genel müdür olarak devam edeceği açıklandı.
İş hayatına Shell Türkiye’de başlayan Kartallıoğlu, 2001-2004 yılları arasında Sabancı Holding’de gıda ve perakende grubu finans ve planlama uzmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında CarrefourSA’ya katıldı.
2011 yılında da CarrefourSA CFO’luğu görevini üstlendi.
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