Cathay Group’a yeni genel müdür
Nivo markasıyla büyük ölçekli karma projeler geliştiren Cathay Group’un yeni genel müdürü Okan Süha Yıldırım oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çalışma hayatına 1990 yılında Orjin Group’ta başlayan Yıldırım, daha önce Penta Group, Alitalia Italian Airlines, ETH Holding, Schindler Türkiye şirketlerinde çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev yaptı.
Yıldırım, Mayıs 2017’den bu yana Cathay Group bünyesinde satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak çalışıyordu.
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