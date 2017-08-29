Çelik Motor’da yeniden yapılanma
Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor, organizasyonel yapısında değişikliğe gitti. KIA’nın distribütörlüğünün yanı sıra araç kiralamada Garenta ve ikinci el otomobil satışında ikinciyeni.com ile büyüyen şirket, markaların yönetimini ayırdı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak yönetiminde gerçekleşen yeni yapılanmaya göre, Çelik Motor’un genel müdürü Özgür Maraş, artık görevine Garenta & ikinciyeni’nin genel müdürü olarak devam edecek. Yeni yapılanmada KIA’nın genel müdürü ise Can Ağyel oldu.
Garenta & ikinciyeni markalarını yönetecek olan Özgür Maraş, 2016 yılında Çelik Motor Genel Müdürü olarak atanmadan önce, 2007-2013 yılları arasından Yapı Kredi Bank Amsterdam NV ve 2013-2016 yılları arasında da Yapı Kredi Leasing şirketlerinin genel müdürü olarak görev yaptı.
KIA Türkiye Ailesi’ne katılmadan önce 1999-2017 yılları arasında Doğuş Otomotiv’de çalışan Can Ağyel ise son olarak Doğuş Oto Maslak’ın bölge direktörü olarak çalışıyordu.
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