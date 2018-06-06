Çemaş’ın başına geldi

Haziran 6, 2018 0 Yorum 101 Okunma
Çemaş’ın başına geldi

Işıklar Enerji ve Yapı Holding iştiraklerinden olan Çemaş Döküm’ün genel müdürü Kaan Özkan oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Çalışma hayatına 1994 yılında Procter & Gamble’da başlayan Özkan, kariyeri boyunca Nestle Türkiye, Nestle Ortadoğu, Nestle Avustralya, Nestle İsviçre ve Daimler Chrysler’de üst düzey yöneticilik görevlerinde yer aldı.

Akabinde Mondi Endüstriyel Torba’da CEO olan Özkan, son olarak İspanyol Saica Ambalaj’ın Türkiye genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.



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